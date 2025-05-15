В столице начала работу масштабная интерактивная выставка «Вселенная Лего», организованная сетью музеев и игровых центров Brick Star.

Экспозиция предлагает посетителям совершить увлекательное путешествие по миру самого известного конструктора, демонстрируя как исторические, так и современные арт-объекты из Лего.Центральными элементами выставки стали редкие экспонаты, включая первые модели конструктора 1940-х годов, уникального человечка Лего, побывавшего в космосе, а также масштабные ростовые скульптуры и точные копии мировых архитектурных шедевров. Особое внимание привлекает художественная композиция из 400 разноцветных деталей, символизирующая красоту природы.«Лего – это особая вселенная, где пластиковые кубики превращаются в произведения искусства и инженерные шедевры. Наша выставка призвана показать безграничные возможности для творчества, которые дарит этот конструктор», – отмечает Даниил Соколов, основатель Brick Star.Экспозиция разделена на несколько тематических зон: «Искусство Лего» с репродукциями известных картин; «История Лего», рассказывающая о становлении бренда; «Механизмы Лего» с интерактивными моделями; а также специальная кино-зона с любимыми киногероями. Завершает маршрут фотозона «Вселенная Лего», где посетители могут сделать памятные снимки.По словам первых посетителей, выставка вызывает восторг как у детей, так и у взрослых. «Мы планировали провести здесь час, но задержались на три – настолько все увлекательно», – поделилась впечатлениями гостья выставки Анна. Коллекционер Михаил отметил: «Увидел редкие экспонаты, которые не встречал в других мировых музеях Лего».Выставка работает ежедневно в ТЦ «Солнце Москвы» на 2-й Останкинской улице (метро ВДНХ). Для посетителей организована игровая зона, где можно самостоятельно создавать конструкции из Лего.Brick Star – сеть музеев, магазинов и игровых центров, специализирующаяся на интерактивных выставках и образовательных проектах, связанных с конструкторами Лего.