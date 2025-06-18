В Столичной галерее художников, что на Ленинградском проспекте, дом 24, состоялось торжественное награждение деятелей культуры Москвы общественными наградами

В Столичной галерее художников, что на Ленинградском проспекте, дом 24, состоялось торжественное награждение деятелей культуры Москвы общественными наградами. Инициаторами этого события выступили Ассоциация «Столичный Цех Деятелей Культуры» и Директорская ложа театров Москвы, при поддержке Правительства Москвы, Департамента культуры столицы и Департамента труда и социальной защиты города.В рамках мероприятия были вручены медали Объединения высших офицеров (МО, ФСБ, МВД) театральным деятелям более 27 театров Москвы. Награды «За содействие СВО» вручили за поддержку патриотических инициатив, а медали «Участнику гуманитарного конвоя» — за вклад в гуманитарные проекты. Эти награды стали важным знаком признания вклада театрального сообщества в развитие патриотического воспитания и поддержку культурных и гуманитарных инициатив.Столичная галерея художников - современная культурная площадка, где на равных представлены как признанные мастера, так и молодые авторы. Галерея активно участвует в образовательных, просветительских и патриотических инициативах, делает искусство ближе и понятнее широкой аудитории. Столичная галерея художников стала точкой притяжения для тех, кто стремится к глубокому диалогу о прошлом, настоящем и будущем России через язык визуального искусства. Арт-директор галереи – Людмила Титова.Награждение проводили видные представители власти и культуры: заместитель Председателя Московской городской Думы Степан Орлов, полковник Алексей Смирнов и подполковник Владимир Демьянов.Также среди почетных гостей были замечены заместитель председателя комитета Государственной думы по гражданскому обществу и президент Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов; глава Директорской ложи театров Москвы, Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер; генеральный директор Ассоциации «Столичный Цех Деятелей Культуры» Лев Ланцман; председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы Евгений Герасимов; депутат МГД и директор Театра Российской Армии Милена Авимская; президент компании «Дилявер» Дилявер Аблямитов; начальник управления «Мир Шоколада» холдинга «Объединенные кондитеры» Нина Кузнецова; общественный деятель Андрей Чижик; а также ректор Института театрального искусства им. И.Д. Кобзона Дмитрий Томилин. Официальным информационным партнером выступило Информационное агентство России ТАСС. А поддержало мероприятие Фонд «Русское наследие» под руководством Владимира Хмелева. Надо отметить, что Фонд «Русское наследие» часто поддерживает социальные и культурные инициативы, помогает проводить выставки, концерты, фестивали и просветительские проекты в разных регионах страны, создает возможности для творческой молодежи, помогает сохранять традиции, язык, культуру и историческую память.В момент церемонии награждения в Столичной галерее проходила выставка, посвященная Дню России и Дню Победы, а также памяти военного времени, в которой участвовали академики Российской академии художеств. Выставка включала экспонаты Народного скульптора Владимира Суровцева. Так что гости мероприятия смогли познакомиться с экспозицией.