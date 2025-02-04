Вырубка старых деревьев, углубление прудов и другие планы по благоустройству старых садов у ДДюТ вызывают у владимирцев массу вопросов. Еще бы, ведь проект пока никто не видел. А деревья уже

Вырубка старых деревьев, углубление прудов и другие планы по благоустройству старых садов у ДДюТ вызывают у владимирцев массу вопросов. Еще бы, ведь проект пока никто не видел. А деревья уже собираются ликвидировать. Так, на прошлой неделе стало известно, что городская «зеленая комиссия» побывала в парке у ДДюТ. Рабочая группа оценила состояние насаждений, чтобы определить, какие