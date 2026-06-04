О планах на летние каникулы рассказали родители школьников из областного центра. 33% взрослых заявили, что в течение трёх месяцев их дети проведут в городе или даче. 30% родителей отправят

О планах на летние каникулы рассказали родители школьников из областного центра. 33% взрослых заявили, что в течение трёх месяцев их дети проведут в городе или даче. 30% родителей отправят своих чад в деревню к бабушке и дедушке. 14% детей поедут в оздоровительные или спортивные лагеря. Опрос о планах на лето для детей среди родителей из