Дорожники приводят в норматив участок протяженностью более 5 километров, в том числе в черте деревни Лучинское и рядом с деревней Даниловка. Дорогой пользуются жители десятка населённых

Дорожники приводят в норматив участок протяженностью более 5 километров, в том числе в черте деревни Лучинское и рядом с деревней Даниловка. Дорогой пользуются жители десятка населённых пунктов. По ремонтируемому участку проходит маршрут общественного транспорта. Специалисты подрядной организации уже выполнили фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего слоя. Далее они положат новое покрытие из асфальтобетонной смеси. Также