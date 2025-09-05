Он уже 13 лет является главным федеральным инспектором по Владимирской области.

Сергей Мамеев получил медаль «За заслуги перед Владимирской областью» от губернатора. Об этом сообщает региональное правительство.Награда отмечает его вклад в развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Мамеев, уроженец Владимира, прошёл путь от инспектора пожарной части до главы регионального МЧС, а сейчас уже 13 лет является главным федеральным инспектором по Владимирской области.В этом году он отметил 65-летний юбилей.