Во Владимирской области растет заболеваемость ОРВИ и COVID-19. За 48 неделю число заболевших ОРВИ увеличилось на 5%, за помощью обратились 8162 человека. Рост фиксируется во всех возрастных группах, кроме самых маленьких детей. Лабораторные исследования выявили вирус гриппа А (H3N2), но доминируют негриппозные вирусы: риновирусы, аденовирусы, парагрипп. Об этом сообщаетТакже зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 на 10,2%, подтверждено 85 новых случаев. Большая часть протекает как ОРВИ, 8,2% – в форме пневмонии.Роспотребнадзор напоминает, что самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация, её можно сделать и сейчас.