В регионе продолжается реализация программы «Земский учитель» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». В 2026 году компенсацию в 1 млн рублей за наём жилья уже выплатили 20 педагогам, сообщили в

В регионе продолжается реализация программы «Земский учитель» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». В 2026 году компенсацию в 1 млн рублей за наём жилья уже выплатили 20 педагогам, сообщили в правительстве области. Одна из участниц – Екатерина Лавринович из Ковровского района, которая более 13 лет преподаёт русский язык и литературу. Благодаря заключённому договору она воспользовалась