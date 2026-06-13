Одному из самых молодых городов Владимирской области, Камешково, который известен своей текстильной историей и трудолюбивыми жителями, 12 июня исполнилось 75 лет. Юбилей в городе планируют
<a href="https://33live.ru/novosti/13-06-2026-gorodu-kameshkovo-ispolnilos-75-let.html" target="_blank">Городу Камешково исполнилось 75 лет</a> - Одному из самых молодых городов Владимирской области, Камешково, который известен своей текстильной историей и трудолюбивыми жителями, 12 июня исполнилось 75 лет. Юбилей в городе планируют
[url=https://33live.ru/novosti/13-06-2026-gorodu-kameshkovo-ispolnilos-75-let.html]Городу Камешково исполнилось 75 лет[/url] - Одному из самых молодых городов Владимирской области, Камешково, который известен своей текстильной историей и трудолюбивыми жителями, 12 июня исполнилось 75 лет. Юбилей в городе планируют