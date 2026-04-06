Приезжает генерал в полк с проверкой. Встречает его командир части, левой рукой глаз прикрывает. Идут они по части, генерал смотрит, плац чистый, вылизанный, по периметру зеркала блестят, деревья оквадрачены.
- Кто плац в порядок приводил? - спрашивает генерал.
- Прапорщик Петренко!
- Молодец, прапорщик Петренко!
Идут дальше. Смотрят, спортивная площадка белым песком посыпана, разграблена, тренажёры покрашены - КРАСОТА!
- Кто площадку убирал?
- Прапорщик Петренко!
- Молодец, прапорщик Петренко!
Идут дальше. Заходят в столовую. Всё вымыто, вычищено, блестит.
- Кто дежурный по столовой?
- Прапорщик Петренко!
- Подать мне его сюда!
Подходит Петренко, представляется.
- Молодец, прапорщик, объявляю вам благодарность!
- Спасибо, товарищ генерал, а верхнюю пуго
