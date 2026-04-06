Марафон стартовал с отборочных школьных туров.

В областном центре завершился региональный этап конкурса юных чтецов «Живая Классика». «Живая Классика» - конкурс, направленный на популяризацию чтения и развитие грамотности среди молодёжи.Марафон стартовал с отборочных школьных туров, после которых в региональном финале встретились 23 победителя муниципальных соревнований.Участники 5–11 классов читали отрывки из произведений русской и зарубежной литературы.Выступления оценивало жюри, в число которых: заслуженный работник культуры РФ Владимир Лаптев, актрисы областного театра кукол Виктория Журилова и Мария Смышляева, а также учитель русского языка и литературы Светлана Рыбакова из школы №3 Юрьева‑Польского.По итогам отбора выбраны трое победителей, которые представят регион на всероссийском этапе.В мае в «Артеке» выступят:- Виктория Бродская из школы №8, г. Ковров;- Матвей Мольков из школы №4, г. Собинки;- Виталий Рыбин из школы №2, г. Гусь‑Хрустальный.Региональное отделение Союза театральных деятелей провело для финалистов встречи с артистами владимирских театров и мастер‑классы по актёрскому мастерству и риторике.Такая подготовка поможет ребятам отточить технику чтения и увереннее выступить на всероссийской сцене.