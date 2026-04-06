После аварии водитель мопеда скрылся с места происшествия.

Ночью 5 апреля во Владимире случилось ДТП с пострадавшим. Около 02:30 на улице Дворянской водитель мопеда «Альфа» выезжал на главную дорогу и не уступил путь автомобилю «Хендай» — машины столкнулись.После аварии водитель мопеда скрылся с места происшествия. Его пассажира — ребенка 2008 года рождения — доставили в больницу.Госавтоинспекция проводит проверку: полицейские ищут водителя мопеда и устанавливают все обстоятельства случившегося.