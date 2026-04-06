Гороховец, который недавно вошёл в состав легендарного маршрута «Золотое кольцо России», устраивает яркие презентации, чтобы привлечь как можно больше туристов. Так, на Международную выставку-форум гостеприимства регионов «Интурмаркет» в Нижний Новгород из города-музея прибыли царь Горох со своей свитой.В рамках форума состоялась установочная сессия для территорий, включённых в Золотое кольцо России накануне 60-летия маршрута.Гороховец ярко заявил о себе на площадке выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка». Царь Горох встречал всех посетителей. Кроме того, гости могли погрузиться в виртуальную реальность, побывать на гороховецких улицах, узнать историю города и полюбоваться местными достопримечательностями.Также гороховецкие умельцы провели для желающих мастер-класс по набойке на ткани.А на деловых площадках форума гиды рассказывали о предприятиях Гороховца, вовлечённых в сферу туризма, демонстрировали сувенирную продукцию и товары потребительского спроса, в том числе знаменитый гороховецкий пряник.«Несомненно, участие гороховчан в "Интурмаркете" будет способствовать дальнейшему продвижению города в туриндустрии. А "Золотое кольцо" откроет перспективы для развития Гороховца, создания его новой истории», — написал на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.