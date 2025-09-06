Это котельная и наружный газопровод высокого давления без лицензии.

В Коврове эксплуатировали опасный производственный объект теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Теплоснабжающая организация использовала котельную и наружный газопровод высокого давления на Комсомольской улице без лицензии на этот вид деятельности по этому адресу.Объект обеспечивает отоплением 10 многоквартирных домов и дошкольное учреждение. Из-за несоблюдения требований могла произойти приостановка котельной и, как следствие, отсутствие подачи горячей воды и отопления.Директору внесли представление, а также на него завели административное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Нарушения устранили после вмешательства прокуратуры.Напомним, что .