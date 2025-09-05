Всего в этом году планируют отремонтировать более 168 км дорог в регионе.

Во Владимирской области продолжается масштабный ремонт дорог благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.Так, на объекте Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики завершены работы на двух участках в Собинском районе. Это самая протяжённая дорога опорной сети региона с высокой плотностью транспортного потока. Сейчас ремонтируют дорогу возле села Рождествено. Всего в нормативное состояние приведут три участка в Собинском районе. На трассе с 3-го по 5-й км и с 32-го по 33-й км все работы завершены.На объекте Вязники – Сергиевы Горки – Татарово идет ремонт более 5 км трассы. На нескольких участках уже сняли старый асфальт и начали укладывать новый. Эта дорога важна для жителей более 30 населенных пунктов, так как соединяет их с больницами, школами и другими важными учреждениями.«После дорожного ремонта люди смогут значительно быстрее и безопаснее добираться до нужных мест», – уточнили в пресс-службе правительства.Всего в этом году планируют отремонтировать более 168 км дорог в регионе.