По требованию прокуратуры его все-таки выезли.

В ряде СНТ Кольчугинского района не вывозили мусор. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Из-за публикаций в социальных сетях межрайонный орган надзора провел проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об отходах производства и потребления.Оказалось, что на территории таких СНТ как «Кабельщик-1», «Кабельщик-3», «Орджоникидзе 3», «Мелиоратор 3», «Леспромхоз», «Богатырь» сбор и вывоз мусора был неправильно организован. Отмечается, что не было мест накопления отходов. Из-за этого образовывались свалки. Руководителям СНТ внесли представления, а должностные лица привлекли к дисциплинарной ответственности.В итоге установили бункеры для сбора мусора и организовали его регулярный вывоз.Напомним, что .