По данным Владгидрометцентра, в городе, в субботу и воскресенье, 6 и 7 сентября, осадков не ожидается. Солнышка будет мало – переменная облачность. Ветер северный – до 8 м/с. Температура днём

По данным Владгидрометцентра, в городе, в субботу и воскресенье, 6 и 7 сентября, осадков не ожидается. Солнышка будет мало – переменная облачность. Ветер северный – до 8 м/с. Температура днём около 20 градусов тепла. В понедельник, 8 сентября, переменная облачность сохранится, ночью и утром местами возможен туман. Днём станет чуть теплее – до 24 градусов