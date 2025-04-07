Нежилое здание, где должны располагаться дома, палатка под кафе, где оказываются страховые услуги. Прокуратура наводит порядки в сфере земельного законодательства в Собинке. В ходе проверки

Нежилое здание, где должны располагаться дома, палатка под кафе, где оказываются страховые услуги. Прокуратура наводит порядки в сфере земельного законодательства в Собинке. В ходе проверки было обнаружено нежилое здание на улице Ленина. Площадь постройки – почти 800 метров. И это при том, что земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, разрешительной документации на