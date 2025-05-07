Все выходные дни будут дождливые.

С 8 по 11 мая жителей Владимирской области ждут длинные выходные, приуроченные к празднованию 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рассказываем, какая погода будет в эти дни.Согласно прогнозу синоптиков сервиса Яндекс.Погода, все выходные дни будут дождливые. Погода испортится уже накануне, 7 мая. Дождь будет идти беспрерывно до вечера 8 мая. Конец дня обещает быть солнечным и теплым, с температурой до +9 градусов.9 мая начнется с дождя, который продлится целый день. Температуру воздуха обещают до +11 градусов.Аналогичная погода будет 10 и 11 мая, но солнце окончательно затянут облака. Не смотря на осадки, ветренно в регионе не будет. Максимальная сила ветра прогнозируется до 4 м/с. Напомним, ранее мы писали,