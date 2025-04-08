Новые торговые барьеры, которые могут привести к замедлению темпов роста мировой экономики ниже 3% в год, вызвали повышенную волатильность на глобальных финансовых рынках. Это создало ..

Новые торговые барьеры, которые могут привести к замедлению темпов роста мировой экономики ниже 3% в год, вызвали повышенную волатильность на глобальных финансовых рынках. Это создало дополнительные риски для инвесторов. В таких условиях для россиян остаются актуальными инструменты, не подверженные негативному влиянию на глобальных рынках, считает инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.С точки зрения различных сценариев развития ситуации, наиболее привлекательным активом эксперты называют качественные корпоративные облигации с кредитным рейтингом ААА или АА, которые предлагают доходность в диапазоне 19-24%. В преддверии возможного начала цикла снижения ключевой ставки также становится целесообразным планомерное наращивание позиции в длинных ОФЗ с постоянным купоном.Согласно фундаментальным факторам, курс рубля может ослабиться до диапазона 95-100 за доллар к концу года. Сейчас национальная валюта выглядит все еще значительно крепче своего равновесного уровня, что делает замещающие валютные облигации интересным инструментом для валютной диверсификации портфеля в настоящий момент.Российские акции после коррекции начинают выглядеть более привлекательно. Однако эксперт подчеркивает, что перспективы и потенциал роста зависят от конкретных сегментов. В настоящее время фаворитами являются секторы, ориентированные на внутренний спрос, такие как потребительский, финансовый и ИТ. Прогноз по индексу Мосбиржи на ближайшие 12 месяцев составляет 3300 пунктов. Возможными драйверами роста рынка могут стать более раннее и активное смягчение денежно-кредитной политики Банка России, а также снижение геополитической напряженности.Тем не менее, в условиях повышенной волатильности эксперт рекомендует инвесторам тщательно подходить к формированию портфелей, соответствующих их целям и риск-профилю, а также проводить своевременную ребалансировку. Непрофессиональным инвесторам стоит проявлять осторожность, пока ситуация на финансовых рынках не нормализуется.