Компенсация в размере прожиточного минимума будет пожизненной.

Суд обязал ОАО «РЖД» платить пожизненную компенсацию зацеперу, который по своей вине лишился двух ног. Об этом сообщил Муромский городской суд.ЧП произошло весной 2020 года. Подросток 13 лет прицепился к поезду, но не удержался, попал под колеса, получил тяжелую травму и лишился обеих ног. Из-за этого молодой человек стал нетрудоспособен. Достигнув совершеннолетия, муромец подал иск к РЖД.Независимо от вины, суд взыскал с организации ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума в пользу пострадавшего. Выплаты будут приходить парню бессрочно, с последующей индексацией.