Циклон «Фрэнсис» ударил по Владимирской области, и в результате 32 населенных пункта остались без электричества. Энергетики оперативно отреагировали: в устранении перебоев участвуют 22 бригады и 76 специалистов. Также задействовано 29 единиц специальной техники.Восстановление электричества идет круглосуточно. Энергетики уверяют, что свет вернется к каждому потребителю. Оперативный штаб работает в непрерывном режиме. Службы обмениваются информацией с МЧС и местными властями.Однако работы осложняются и шквалистым ветром. Порывы достигают 18 метров в секунду.