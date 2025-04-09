Дмитрий Наумов ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции 8 апреля.

8 апреля в Детской музыкальной школе №1 имени С.А. Танеева состоялась четвертая пресс-конференция главы города Владимира. На встрече Дмитрий Наумов рассказал журналистам, как обстоят дела в областном центре и ответил на важные вопросы.Градоначальник прокомментировал ситуацию с капитальным ремонтом школы №26, которая до сих пор не открыла свои двери для учеников.Как выяснилось, причиной задержки стали серьезные недочеты, выявленные в ходе работы. Во время приёмки объекта обнаружились значительные дефекты, касающиеся не сразу заметных элементов конструкции, в частности состояния пола и междуэтажных перекрытий. Это повлекло за собой не только устранение недостатков, но и выплату подрядчиком штрафа в размере 2 миллионов рублей за срыв сроков контракта.Ученики пока вынуждены посещать занятия в ДДюТ. Дмитрий Наумов подчеркнул, что процесс затянулся, и существует высокая вероятность обращения в суд для разрешения ситуации. Он выразил надежду на то, что подрядчик завершит начатые работы, и объект будет открыт в этом учебном году.Обновление образовательных учреждений в регионе продолжается. В школе №40 уже идут ремонтные работы, а для школы №1 город подготовил проектную документацию. В общей сложности, в ближайшие два года город планирует провести капитальный ремонт шести образовательных объектов. Глава региона подчеркнул, что эти меры направлены на повышение качества образовательной среды и создание благоприятных условий как для учеников, так и для педагогов.Кроме того, рассматривается возможность реорганизации некоторых школ: получено четыре заявления от образовательных учреждений с предложением об объединении в образовательные центры.Ранее Дмитрий Наумов .