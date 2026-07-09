Елена и Николай Анекины вместе уже 41 год. За это время успели стать крепкой семьей, со своими традициями, устоями, которые они передают из поколения в поколение. Секрет их счастья прост –

Елена и Николай Анекины вместе уже 41 год. За это время успели стать крепкой семьей, со своими традициями, устоями, которые они передают из поколения в поколение. Секрет их счастья прост – поддерживать любовь и доверие, умение слышать друг друга и прислушиваться. Их дети уже создали собственные семьи. Несмотря на большое время вместе они до сих