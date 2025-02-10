Какое будущее ожидает владимирский автовокзал и стоит ли ждать положительных изменений в сфере пассажирских междугородних перевозок? В редакцию «Шестого канал» обратился один из жителей

Какое будущее ожидает владимирский автовокзал и стоит ли ждать положительных изменений в сфере пассажирских междугородних перевозок? В редакцию «Шестого канал» обратился один из жителей Владимира. Как пояснил мужчина, в прошедшие новогодние праздники он собирался доехать из Владимира до Мурома, где уже должен был сесть на поезд до Казани. Но в день выезда, уже находясь на