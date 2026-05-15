Занятия ведут опытные преподаватели и лучшие студенты колледжа.

Во Владимире на базе колледжа им. Советкина студенты из разных районов области осваивают управление беспилотными аппаратами.Короткая, но интенсивная 18-часовая программа сочетает теоретические занятия и практические тренировки.Участники отрабатывают навыки на симуляторах и на реальных воздушных и наземных платформах. В сборке, оснащении, программировании и пилотировании им помогают опытные преподаватели колледжа и лучшие студенты.Подробности о процессе обучения смотрите в сюжете ТРК «Губерния-33».