С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд.

Следствие СУ СК РФ по Владимирской области завершило уголовное дело: обвиняемый — житель села Устье 1956 г.р. — обвиняется в убийстве и угрозе убийством.По версии следствия, 4 января 2026 года погибший возвращался с участка на квадроцикле вместе с супругом своей сестры, когда транспорт застрял в канаве.Односельчане заподозрили, что ров выкопал сосед, который ранее мешал проезду, и пришли к нему. На пороге возник конфликт: потерпевший ударил обвиняемого и ушел.Обвиняемый взял заряженное ружье «ИЖ-43» без разрешения, вышел на улицу, высказал угрозу и дважды выстрелил. Мужчина 1978 г.р. получил проникающие ранения груди и живота и умер на месте.Подозреваемый частично признал вину. Проведены допросы, очные ставки, проверки на месте и судебные экспертизы.