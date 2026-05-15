Минсельхоз области подтвердил сроки и перечень объектов.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» администрация Лакинска намерена за три года провести ремонт и реконструкцию ряда образовательных учреждений.В 2026 году запланирован капитальный ремонт школы №2 и детского сада №5 «8 Марта» по адресу ул. Парижской Коммуны, д. 25а.В 2027 году предусмотрены капитальные работы в детсадах №12 «Ромашка» и №11 «Ласточка».В 2028 году в планах капитальный ремонт школы №1 и реконструкция здания детсада №5 на ул. Текстильщиков, д. 3а.Кроме того, в Лакинске продолжается строительство нового детсада на 200 мест и физкультурно‑спортивного комплекса. Завершение работ намечено на 2026 год.Обновленную информацию предоставили в Минсельхозе Владимирской области.