Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.

Заместитель Ковровского городского прокурора утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд.Местный житель обвиняется в трех эпизодах фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания (ч. 1 ст. 322.3 УК РФ).Следствие установило, что в августе прошлого года к мужчине обратился знакомый из Таджикистана с просьбой помочь легализовать пребывание в России, и обвиняемый зарегистрировал его в своем доме в деревне Иваново.Он не собирался реально предоставлять помещение для проживания и понимал, что жилье непригодно.Позже, решив, что останется безнаказанным, мужчина поставил на учет в том же доме еще девять иностранцев. В доме отсутствовали газ, свет и вода.