Восстановление прав несовершеннолетних взято на контроль надзорного органа.

Прокурор Селивановского района потребовал привести в порядок детские площадки в п. Красная Горбатка.Прокуратура проверила выполнение требований благоустройства и защиту прав несовершеннолетних на территории поселка.Инспекция выявила, что игровое оборудование на улицах Северная, Школьная и Строителей находится в неудовлетворительном состоянии: некоторые элементы отсутствуют, на других стерлось лакокрасочное покрытие, имеются пробоины и другие повреждения.Такие дефекты создают риск для здоровья и безопасности детей.По итогам проверки прокурор внес представление руководству МКУ «Городское хозяйство» с требованием устранить выявленные нарушения.