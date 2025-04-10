В Муроме на улице Экземплярского произошел пожар. Сегодня в 13:44 загорелся жилой дом №11, сообщили в МЧС области. На место выезжали 18 спасателей и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 300

В Муроме на улице Экземплярского произошел пожар. Сегодня в 13:44 загорелся жилой дом №11, сообщили в МЧС области. На место выезжали 18 спасателей и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 300 квадратов. Причина возгорания пока неизвестна – ее выясняет дознаватель. Главное, что никто не пострадал. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: МЧС области