Более двухсот артистов выступили на традиционном благотворительном Гала-Концерте «Браво, артист», который состоялся в Национальном театре народной музыки и песни «Золотое кольцо» под руководством Народной артистки РФ Надежды Кадышевой

Более двухсот артистов выступили на традиционном благотворительном Гала-Концерте «Браво, артист», который состоялся в Национальном театре народной музыки и песни «Золотое кольцо» под руководством Народной артистки РФ Надежды Кадышевой.«Каждый год Международный мультижанровый фестиваль-конкурс «Браво, артист» собирает всех на большой одноименный праздник. Весь творческий сезон мы с радостью и волнением ждем этот день, чтобы блеснуть на красивой сцене, чтобы продемонстрировать свои таланты», - сказал перед началом вечера генеральный продюсер и главный режиссер концерта Дмитрий Писарев. Он обратил особое внимание на то, что в 2025 году масштаб Гала-Концерта побил все рекорды. На сцене театра выступило 238 человек. Цель организаторов «Браво, артист» - популяризировать все виды искусства, привлечь молодежь (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) к творчеству, раскрыть таланты. В рамках проекта молодые артисты, танцоры и певцы разных возрастов получают возможность выступить вместе с профессионалами и звёздами эстрады на одной сцене.Мероприятие проводилось в рамках подписанного Президентом Российской Федерации В. В. Путиным Указа об объявлении 2025 года – годом Защитника Отечества. Оно призвано внести вклад в сохранение исторической памяти и отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и героям СВО.За право стать Лауреатом этого события, и дети, и взрослые боролись целый творческий сезон. Семь раз в год бренд «Браво, артист» проводит в Москве свои фестивали-конкурсы, на которые съезжается огромное количество талантов со всей России и дружественных зарубежных стран.Так и сезон 2024/25 стал весьма плодотворным, около двух с половиной тысяч участников стали Лауреатами и Дипломантами «Браво, артист». А лучшие из лучших блистали 30 мая на Красной Дорожке и в Гала-Концерте на сцене «Золотого кольца».Открыли концерт почетные гости – руководитель Фонда «Русское Наследие», советник генерального директора «ТАСС» Владимир Хмелев, руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-лейтенант Александр Михайлов, генеральный директор группы компаний «MusicBox» Наталья Палинова и российский видеоблогер «Wylsacom».Специальными гостями стал вокальный коллектив благотворительного фонда «Подари солнечный свет» под руководством Сабиры Илиевой. Именно с их песни «Я живу» и начался праздничный вечер.В совместных концертных номерах вместе с детьми в Гала-Концерте приняли участие звездные гости: заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко, певец и композитор Александр Добронравов, певица Татьяна Морозова, певец, поэт и композитор Mishel Dar, группа «Тайпан», группа «Ассорти», экс-солист группы «На-На» Сергей Грейс, артист театра и кино Семен Якубов, актер и певец Михаил Панферов, участник проекта «Голос» Сурен Платонов, певица Елена Князева, автор-исполнитель Алекс Анохин, певица Severina, певец Константин Грачев.Лауреатами Гала-Концерта объявлены финалисты «Браво, артист» сезона 2024-25 гг.: Никита Петров, Стефан Гаспарян, Макар Щеглов, Тимур Борисов, Дима Ли-Чан-Лин, Татьяна Великова, Василиса Лёвшина, Вера Чечета, Максим Алёшин, Полина Мананникова, Павел Кулаков и Алиса Олейникова, Динар Багманов, Анна-Мария Тарлева, Софи Туревич, ансамбль эстрадного танца «Ассорти», народный танцевально-акробатический коллектив «Каскад», студия экспериментальной хореографии «FDS», театр танца «Карусель», танцевальная команда «Pan.Dance_juniors», ведущий московский коллектив студия эстрадного вокала «Микрофон», студия «Андерсон», студия Аллы Духовой «Тодес», хореографическая студия «Непохожие», шоу-балет «Ultimatum Dance».Праздник состоялся и прошел с большим размахом и успехом. В этом в том числе заслуга партнеров, которые поддержали данный проект. Генеральный партнер - Фонд «Русское Наследие», Генеральный информационный партнер - музыкальный телеканал «Music Box Gold», официальный партнер - «Wylsacom», Общероссийская Организация «Офицеры России», Концертно-Продюсерский Центр «Браво» Дмитрия Писарева, пиар-агентство «Успех» Оксаны Романенко, люксовый бренд косметики «Leo Et Madeleine», российская компания «Королевская вода», кондитерская фабрика «Dy`Nastie», цветочный бутик «Des Fleur» Ольги Шубладзе, клиника микрохирургии глаза «Аймед», федеральная сеть салонов тайского массажа «Wai Thai», магазин одежды и аксессуаров «Элеганза», бренд «Chiko-Choko», бренд «Лошадиная сила», кондитерский дом «Алтуфьево», «Корпорация удачи», компания «Валрус Юг», студия спецэффектов «Brilliant Show», студия звукозаписи «Дума», компания «Power of Media», эвент-агентство «Фольга», шоу-балет «Элит-S» Олеси Бойко. Информационные партнеры: Российское Государственное Федеральное агентство ТАСС, сайт Parents.ru, журнал «Special Magazine», СМИ Портал «Берёза Медиа Лаб», Телеканал «Знакомое лицо», Федеральная Служба Новостей, «Smooth Lifestyle Media».Среди приглашенных на благотворительный гала-концерт были малообеспеченные семьи, нуждающиеся в социальной защите, дети с ограниченными возможностями, дети из многодетных семей, воспитанники детских домов и домов-интернатов, дети участников СВО, дети пребывающие на территории России из ЛНР и ДНР.Следующий фестивальный сезон 2025/26 будет юбилейным пятым и ожидает много приятных сюрпризов для участников фестивалей-конкурсов.