Троллейбусы будут временно заменены на транспорт на автономном ходу.

Возле остановочного пункта «Детская больница», прямо напротив здания номер 171б по Добросельской улице, случилось возгорание рейсового автобуса, выполнявшего рейс по маршруту №22.В процессе дорожного инцидента оказалась сильно нарушена целостность контактных проводов электротранспорта. Специализированные аварийные бригады незамедлительно направились к месту происшествия для устранения поломки.На указанном дорожном отрезке в настоящее время наблюдаются значительные заторы. Автомобилистам настоятельно рекомендуют заранее выбирать альтернативные пути проезда и планировать свои поездки, принимая во внимание это обстоятельство.Чтобы избежать сбоев в перевозке пассажиров, обычные троллейбусы, курсирующие в сторону микрорайона Доброе, на период восстановления проводов заменят на транспорт, способный двигаться на автономном ходу.