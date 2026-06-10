Точные причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить дознавателям профильного ведомства.
Чрезвычайное происшествие случилось на улице Добросельской возле дома номер 171б, где вспыхнуло общественное транспортное средство. Пламя оперативно распространилось на площади 16 квадратных метров.
Сигнал о происшествии незамедлительно поступил диспетчеру спасательной службы. Для ликвидации горения на место прибыли две единицы техники и трое пожарных, сумевших быстро справиться с угрозой.
К счастью, обошлось без жертв, так как в момент начала пожара салон пустовал, а пассажиры и водитель отсутствовали.