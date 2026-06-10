В пятницу, 12 июня, во Владимире ожидается до +27 °C.

На этой неделе жителей Владимирской области ждет приятный бонус — три выходных дня подряд в связи с Днем России.Синоптики обещают, что праздник 12 июня порадует комфортной летней погодой. По данным сервиса «Гисметео», в пятницу воздух прогреется до +27 °C, будет облачно. Атмосферное давление составит 747 мм, влажность — 43%, ветер — 5 м/с. Вероятность осадков низкая — всего 30%, так что погода останется сухой и приятной для прогулок.Ночью столбики термометров опустятся до +10 °C, также ожидается облачность при тех же показателях давления и ветра.Идеальные условия для прогулок по центру города, выезда на природу или пикника.