Утром 9 июня на 13-м километре дороги Малышево — Красная Горбатка произошло ДТП с диким животным. Лосиха выбежала на проезжую часть, водитель Volkswagen Golf не успел среагировать. Животное погибло

Утром 9 июня на 13-м километре дороги Малышево — Красная Горбатка произошло ДТП с диким животным. Лосиха выбежала на проезжую часть, водитель Volkswagen Golf не успел среагировать. Животное погибло на месте, сообщили в Госохотинспекции. Водитель не пострадал, но машина получила серьёзные повреждения. Предварительно, автомобиль был застрахован, поэтому ущерб возместит страховая компания. Вероятная причина появления лосихи