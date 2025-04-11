Народный художник России Владислав Федорович Некосов 10 апреля отмечает 85-летие. Несмотря на солидный возраст, мастер мстерской лаковой миниатюры и иконописи продолжает творить и учить

Народный художник России Владислав Федорович Некосов 10 апреля отмечает 85-летие. Несмотря на солидный возраст, мастер мстерской лаковой миниатюры и иконописи продолжает творить и учить студентов. Юбиляра поздравил Александр Авдеев в своих соцсетях: Благодаря таким талантам, патриотам и труженикам, как Вы, растёт сокровищница великой русской культуры. Пусть Ваш дар продолжает ярко сверкать всеми своими гранями. Желаю