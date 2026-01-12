Сейчас в легендарный туристический маршрут входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Сейчас в легендарный туристический маршрут входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о включении в «Золотое кольцо» для большей туристической привлекательности ещё 49 городов и сёл. Во Владимирской области это: г. Александров, п. Боголюбово, г. Вязники, г. Гусь-Хрустальный, г. Гороховец, с. Кидекша, г. Киржач, г. Кольчугино,