Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере.

В Александрове суд вынес приговор 37-летнему жителю Пермского края, который работал курьером у телефонных мошенников. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.В июне 2024 года мужчина забрал у 85-летней пенсионерки в Александрове в общей сложности 500 тысяч рублей. Ей позвонил сообщник курьера, представившись сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что ее сбережения нужно «задекларировать».Обвиняемый дважды приезжал к пенсионерке, предъявлял поддельную «декларацию» и забирал деньги. За свои услуги он получил 7 тысяч рублей, а остальную сумму передал подельнику.