В Камешковском районе инспекторы ДПС устроили ночное преследование автомобиля ВАЗ-21099, за рулем которого оказался 14-летний подросток. Инцидент произошел вблизи деревни Новая Быковка, когда полицейские заметили машину, двигающуюся неуверенно и с нарушениями. По информации УМВД России по Владимирской области, требование остановиться водитель проигнорировал, вместо этого прибавил скорость и направился в сторону Владимира. Патрульные включили маячки и