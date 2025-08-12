В Суздальском районе подростки повредили машину скорой помощи, забросав её камнями. В межрайонном следственном отделе СУ СК проводится проверка по факту умышленного повреждения служебного

В Суздальском районе подростки повредили машину скорой помощи, забросав её камнями. В межрайонном следственном отделе СУ СК проводится проверка по факту умышленного повреждения служебного транспорта. По предварительным данным, утром 10 августа в СНТ «Сновицы-4» произошел инцидент: группа несовершеннолетних забросала камнями автомобиль скорой медицинской помощи, когда бригада ехала на вызов. Отмечается, что это уже не первый