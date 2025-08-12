Трогательная история произошла во Владимирской областной научной библиотеке. Сотрудница Марина Ионова выкормила птенца-стрижа, который приземлился в Летний читальный зал и не смог оттуда

Трогательная история произошла во Владимирской областной научной библиотеке. Сотрудница Марина Ионова выкормила птенца-стрижа, который приземлился в Летний читальный зал и не смог оттуда улететь, рассказали в правительстве области. Необычный посетитель появился в Летнем читальном зале Владимирской областной научной библиотеки – это был маленький птенец стрижа. Птичка была настолько слаба, что не могла взлететь. На помощь