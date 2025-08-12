Сегодня днем, 12 августа, на 1-м этаже многоквартирного жилого дома №8 на улице Белоконской случился пожар. Сотрудники МЧС России эвакуировали из подъезда 15 человек. Обошлось без пострадавших.

Сегодня днем, 12 августа, на 1-м этаже многоквартирного жилого дома №8 на улице Белоконской случился пожар. Сотрудники МЧС России эвакуировали из подъезда 15 человек. Обошлось без пострадавших. Оперативно прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание на кухне на 1 кв. м. Не смотря на небольшую площадь пожара, задымление было сильным. В ликвидации последствий принимали участие 17 человек личного