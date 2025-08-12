Женщина работала продавцом-кассиром в одном из сетевых магазинов.

В Коврове перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в присвоении более 310 тысяч рублей. Женщина работала продавцом-кассиром в одном из сетевых магазинов.По следствия, она находилась в сложном финансовом положении и решилась. В течение двух месяцев, с января по март этого года, она после расчета с покупателями аннулировала чеки, забирала наличные из кассы и тратила их по своему усмотрению.Теперь ее ждет суд по обвинению в присвоении средств в крупном размере.