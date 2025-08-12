Новый линолеум, пластиковые окна и не только. Спортивная школа №3 по лыжным гонкам и биатлону имени Алексея Прокуророва заметно преобразилась. Всего за два года учреждение приобрело

Новый линолеум, пластиковые окна и не только. Спортивная школа №3 по лыжным гонкам и биатлону имени Алексея Прокуророва заметно преобразилась. Всего за два года учреждение приобрело современный вид, соответствующий всем требованиям и стандартам. Сейчас в двух отделениях спортивной школы занимается 500 юных спортсменов. Татьяна Гурова, директор спортивной школы №3 г. Владимира Сделали стены, поменял все