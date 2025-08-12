Аграрии довольны результатами.

Во Владимирской области продолжается активный сбор урожая. В текущем году под сельскохозяйственные культуры отведено около 278,7 тысячи гектаров, из которых 96 тысяч — под зерновые.На данный момент уборочные работы проведены на площади 13,7 тысячи гектаров, региональное Министерство сельского хозяйства.Несмотря на дожди, которые усложняют процесс, аграрии довольны результатами. Заместитель министра сельского хозяйства Сергей Лукьянов отметил, что урожайность в этом году выше, чем в прошлом, на целых 10 центнеров с гектара и составляет около 40 центнеров. В связи с влажной погодой и периодическими дождями активно используются сушильные комплексы, чтобы сохранить качество зерна.«Рассчитываем на то, что урожай составит порядка 216 – 220 тысяч тонн зерна», – сообщил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Лукьянов.По региону в целом продолжается уборка озимых культур, к жатве яровых приступят в ближайшее время. В этом году большой прирост ожидается по техническим культурам, прежде всего, по рапсу.