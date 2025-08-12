Что современная женщина может сделать для решения социальных, экономических и политических вопросов? Какие благотворительные акции и события устраивают активисты фонда «Женщины России»?

Что современная женщина может сделать для решения социальных, экономических и политических вопросов? Какие благотворительные акции и события устраивают активисты фонда «Женщины России»? Как собирают и направляют бойцам гуманитарные грузы? Об этом в студии «Шестого канала» рассказала представитель фонда«Женщины России», член партии ЛДПР Ксения Мухина.