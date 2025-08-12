Проверили более 270 транспортных средств.

В ночь с 10 на 11 августа сотрудники Госавтоинспекции масштабный рейд во Владимире. В мероприятии участвовали шесть экипажей ДПС, которые проверили более 270 транспортных средств.В ходе рейда было задокументировано 26 нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание уделялось водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.Всего было выявлено 87 таких водителей за неделю. Один из них был отстранен от управления автомобилем за отказ от медицинского освидетельствования.