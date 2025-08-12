Очередной футбольный матч «Торпедо» завершился со счетом 0:0. 11 августа черно-белые встречались с командой «Луки-Энергия», игра проходила на стадионе соперников. В Великие Луки приехали и

Очередной футбольный матч «Торпедо» завершился со счетом 0:0. 11 августа черно-белые встречались с командой «Луки-Энергия», игра проходила на стадионе соперников. В Великие Луки приехали и футбольные фанаты торпедовцев. Хозяева поля могли открыть счет в самом начале матча — после подачи в штрафную последовал удар головой. Играли команды практически на равных, но опасных моментов почти не