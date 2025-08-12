Шоу «Свет Суздаля. Метаморфозы» проходит с 1 по 17 августа.

В Суздальском Кремле проходит масштабное аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля» при поддержке ВТБ . В этом году проект называется «Метаморфозы» и посвящён истории русского искусства — от народного творчества до мировых шедевров.«Мы поддерживаем значимые культурные и социальные проекты. В этом году мы впервые стали партнерами фестиваля "Свет Суздаля", который особенно близок нашим ценностям — это пример того, как современные технологии сохраняют культурное наследие, помогают переосмыслить традиции и познакомить с ними новые поколения», — комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.Шоу «Свет Суздаля. Метаморфозы» проходит с 1 по 17 августа во Владимиро-Суздальским музее-заповеднике и представляет 17 масштабных проекций, которые пронесут зрителей сквозь века. На их глазах оживут традиционные русские ремёсла: от изящной резьбы по камню и тонкого кружева до знаменитой мстёрской лаковой миниатюры, ювелирного искусства и хрусталя из Гусь-Хрустального. Представления проходят ежедневно с 21:00 до 00:00.В рамках фестиваля в музейном комплексе Суздальского Кремля состоятся бесплатные мастер-классы по созданию предметов интерьера в русском стиле: «Аппликация. Метаморфозы», «Небесные светила», «Коллаж в движении. Метаморфозы», «Мастерская света: калейдоскоп» и «Мастерская света: подсвечник».